De Rossi, ora l’Inter: “Tutti dicono che è la più forte, in pochi però…”

"Lo schema? Inzaghi ormai l'ha visto..."

"Riempire l'area per me è un concetto importante. Ma non solo per me, per tutte le squadre. A volte i gol sono causali, arrivano su un rimpallo e non sempre sulle giocate dei grandi giocatori che abbiamo in squadra, come il secondo gol. Angelino ha un piede magico, avevo chiesto a Cristante di entrare parecchio in area: è uno che l'ha sempre fatto, forse più all'Atalanta che qui a Roma, ma è uno che si sa inserire. Tutti quanti sono stati bravi a riempire l'area, ad andare alle spalle della difesa del Cagliari. Mi è piaciuto quello che ho visto, il centrocampo, ma anche la difesa, che è stata attenta. Dobbiamo migliorare tante cose, ma mi reputo soddisfatto di questa partita. Tre schemi differenti da cui sono nati gol o occasionissime? Questa settimana abbiamo lavorato un po' di più, le scorse avevamo avuto meno tempo. Con la Spal avevamo fatto uno schema sbagliato, tipo il drink... Ma i miei collaboratori l'hanno trasformato in quello che è stato stasera. Io avevo fatto un altro schema, ma non era venuto e loro l'hanno rimesso a posto e l'abbiamo riproposto. Ormai Inzaghi l'avrà visto, non lo possiamo più rifare... Ma sono cose importanti, troppe partite vengono decise su calcio piazzato", prosegue De Rossi.