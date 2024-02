Huijsen, messaggio alla Juve: "Futuro a Roma? Può succedere tutto..."

Un mix di emozioni quelle che ha vissuto Dean Huijsen dopo la sua prima rete in Serie A con la maglia della Roma. All'Olimpico è entrato nella ripresa al posto di Llorente e di testa, su assist di Paredes , ha firmato il 4-0 finale contro il Cagliari con cui De Rossi è riuscito a trovare la terza vittoria consecutiva in campionato da quando ha preso il posto di Mourinho . Una gioia incontenibile per il classe 2005 che ha voluto sottolinearla anche sui social con un post: "Un'altra notte indimenticabile: il primo goal in Serie A! Grazie a tutti per l'incredibile supporto, daje Roma!". Il difensore, in prestito dalla Juve fino a giugno, ha anche parlato del suo futuro nel post partita lasciando aperte tutte le porte.

Huijsen, Roma o Juve: le parole sul futuro

Dean Huijsen al termine dell'incontro si è presentato davanti ai microfoni di Sky Sport: "Puntiamo ad arrivare più in alto possibile e speriamo di arrivare in Champions perché siamo in un buon momento". Su De Rossi: "Con lui abbiamo cambiato modulo, ci ha comunicato le sue idee e tutta la squadra lo segue perché siamo un ottimo gruppo". L'olandese è il secondo marcatore più giovane della Roma dopo Romagnoli nell'era dei tre punti: "Non mi posso lamentare di questo dato, anche se non è un record". Sulla sicurezza in campo: "Sono molto sicuro delle mie capacità e voglio migliorare per fare il meglio della squadra".

Poi sull'Europa League: "Il Feyenoord è una buona squadra con un buon allenatore ma se giochiamo come sappiamo possiamo andare avanti". Infine sul futuro: "Sono arrivato qui a Roma per avere più spazio e per ora ci sto riuscendo, sono contento. Se mi vedo sotto il Colosseo o la Mole per il domani? Non si sa, nel calcio può succedere di tutto". Poi spiega gli obiettivi iniziali della Juve: "Penso che l’obiettivo era il quarto posto e poi arrivare più in alto possibile in classifica". L'olandese a Dazn ha aggiunto un paio di considerazioni sull'allenatore: "All'inizio è stato difficile perché mi ha voluto Mourinho, ma con De Rossi mi sento bene, mi supporta e sono felice per questo". E sul gol: "Belle sensazioni, è bello giocare davanti a sessantamila spettatori".