Roma, parla De Rossi: il gesto di Huijsen, i portieri e il cambio di Lukaku

"E' una vittoria che pesa, soprattutto per come era iniziata la partita. Il primo tempo non mi è piaciuto, ero un po' nervoso anche per l'ammonizione di Huijsen. Era un pericolo troppo grande tenerlo in campo e così l'ho tolto. Non avevamo mia sofferto così tanto prima d'ora, le squadre non possono mangiarci così come è accaduto nel primo tempo. Ho fatto un po' di casino io con qualche cambio di formazione, sono cose che si possono rifare, ma vanno provate. Il secondo tempo invece mi è piaciuto molto. Dobbiamo analizzare cosa è andato e cosa non è andato. Sull'esultanza Huijsen ha commesso una scemenza, ma imparerà. Gli è costata 45' in Serie A, ma la prossima volta non la farà più". Così il tecnico della Roma, Daniele De Rossi, ai microfoni di Dazn, ha commentato la vittoria per 3-0, fuori casa, ottenuta contro il Frosinone.