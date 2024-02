Huijsen, De Rossi innamorato: “Senza limiti”. E propone il cambio di ruolo…

Insieme a De Rossi in conferenza si è presentato anche Cristante , che ha dichiarato: "La mezzala non è una scoperta perché l'ho fatto anni fa. Mi sono adattato a entrambi i ruoli del centrocampo, quello della regia e della mezzala. L'esperienza aiuta. Qui sono contento, sono parecchi anni che sono alla Roma. Mi trovo bene con la squadra e sono concentrato sul fare bene adesso e raggiungere gli obiettivi di squadra. Non sento necessità di spostarmi. Poi il calcio sappiamo com'è, ma non ho questa esigenza di cambiare".

Cristante: "Possiamo tornare in finale"

Cristante ha proseguito: "De Rossi allenatore? L'ho trovato bene. Il mister è arrivato e non aveva bisogno di presentazioni. Ha trovato l'equilibrio per gestire il gruppo e non era scontato. Siamo felici di quello che stiamo costruendo. Si sta rivelando la soluzione giusta. Chiaramente giocando tante partite europee guadagni consapevolezza e puoi conoscere quei piccoli dettagli che in gare delicate fanno la differenza. Domani è una partita secca quindi servirà mettere in campo tutta l'esperienza che abbiamo per passare il turno". Infine, sull'obiettivo in Europa League: "Certamente crediamo di poter tornare in finale, è il nostro obiettivo e abbiamo le possibilità per farlo. Ci troviamo bene con l'allenatore. Vogliamo tornare in finale e vincerla".