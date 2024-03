Lukaku salta Brighton-Roma: non parte per la sfida di Europa League

Europa League: Roma, Lukaku out col Brighton

Si tratta di Romelu Lukaku: il centravanti belga questa mattina ha svolto allenamento differenziato, non partendo poi col resto del gruppo per la trasferta inglese. Non al top Chris Smalling e Renato Sanches, dopo le problematiche fisiche accusate nella scorsa settimana, e così vige la prudenza in casa giallorossa visti i tanti impegni ravvicinati (domenica in campionato c'è il Sassuolo, sfida chiave quella dell'Olimpico per continuare a coltivare la speranza del piazzamento Champions). Al posto del belga, nella gara di ritorno contro la squadra di Roberto De Zerbi, a guidare l'attacco dovrebbe esserci Sardar Azmoun.