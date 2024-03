La Roma, il video hard e il licenziamento: parte l'inchiesta Figc

ROMA - Le ore precedenti la sfida con il Brighton sono state quelle che hanno travolto la Roma nel caso del video rubato a una sua dipendente (poi licenziata dal club) mentre era ritratta in atteggiamenti intimi con il suo compagno, anche lui dipendente giallorosso e, successivamente, allontanato dalla società. A far girare il video dentro Trigoria, portandolo all’attenzione di staff, giocatori e dirigenza, sarebbe stato un calciatore della Primavera che sotto la gestione Mourinho si è affacciato anche in prima squadra.

Video hard, cosa è successo

I fatti risalgono ai mesi di settembre-ottobre scorso, quando il giocatore in questione avrebbe sottratto il filmato alla dipendente, si dice fingendo di dover effettuare una chiamata al proprio procuratore. Video (risalente a due anni fa) diventato poi virale all’interno della società, al punto che il club ha preso la decisione di licenziare la ragazza trentenne (che se la cui versione fosse confermata sarebbe la vittima) per comportamenti non idonei alle proprie funzioni lavorative A essere licenziato c’è anche il suo fidanzato che appare nel video, anche lui dipendente della Roma e “capo” della ragazza. A motivare i licenziamenti non è la diffusione del video, ma che in questo vi siano discorsi che violavano l’etica professionale.

Nella giornata di ieri sarebbe inoltre dovuta uscire una nota della Roma a riguardo, ma il club per il momento ha preferito non entrare nella questione vista la concomitanza con la partita. La dipendente, difesa dall’avvocato Francesco Bronzini, è pronta a chiedere alla Roma un risarcimento danni, sempre ammesso che non parta anche una denuncia penale per reati legati al revenge porn avendole il calciatore della Primavera sottratto un video violando ogni qualsivoglia forma di privacy.

Figc, indaga la Procura

La Procura della Figc ha aperto un fascicolo d'inchiesta sulla vicenda relativa al video 'intimo' di una dipendente della As Roma che ha portato al suo licenziamento (e a quello di un altro dipendente del club giallorosso) dopo che un calciatore della Primavera lo aveva diffuso. L'inchiesta mira ad accertare eventuali responsabilità dei tesserati e i comportamenti degli stessi legati alla diffusione del video. Sono in corso audizioni.