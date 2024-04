Smalling più Abraham: Roma, la cura inglese per il Milan

Un allenamento ancora per sciogliere gli ultimi dubbi, consapevole però di avere due frecce in più nella sua faretra. Daniele De Rossi sta preparando al dettaglio la prima delle due sfide al Milan, valevoli per i quarti di finale dell’Europa League, e lo fa potendo contare su due giocatori che per tutta la stagione sono rimasti ai box. Da una parte Chris Smalling e dall’altra Tammy Abraham, entrambi entrati negli ultimi minuti di un derby acceso e domani a disposizione dell’allenatore per provare a trascinare la squadra verso la quarta semifinale europea consecutiva negli ultimi quattro anni. Una cura inglese per la Roma, che oggi scioglierà intanto le riserve su Gianluca Mancini. Ieri il difensore giallorosso ha svolto lavoro personalizzato a causa di alcuni problemi fisici che già aveva accusato nel derby, salvo poi rimandare il cambio, nonostante De Rossi avesse mandato a scaldarsi Huijsen e Smalling. «Ma in partite come queste esco solo con una gamba rotta», ha detto il match winner del derby e lo stesso discorso vale per la sfida con i rossoneri. Il 23 giallorosso farà il possibile per esserci, ma in alternativa Chris è già pronto insieme a Llorente a formare una coppia di centrali che, a quel punto, sarebbe obbligata vista anche le assenze di Huijsen (fuori lista Uefa) e Ndicka (squalificato).