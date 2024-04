Lukaku e Dybala: l'ex Inter e l'ex Juve contro il Milan per un'altra finale

Una rivalità che è diversa da tutte le altre anche se oggi Romelu Lukaku non indossa più la maglia dell’Inter. Stasera c’è il Milan nella prima delle due sfide che valgono l’accesso alle semifinali dell’Europa League e per Big Rom c’è il ritorno in quel San Siro che, sponda nerazzurra, prima lo ha amato e poi odiato per il suo voltafaccia estivo. Un “derby” che giocherà con la maglia della Roma per arrivare lì dove con Antonio Conte in panchina non è riuscito. Vincere l’Europa League, soltanto sfiorata contro il Siviglia, è l’obiettivo, ma l’attaccante deve fare i conti anche con uno stato di forma che non è certo quello di inizio di stagione. Lo dimostrano i numeri, con un 2024 che vede il belga con appena 4 gol all’attivo, due in campionato e altrettanti in Europa. C’è una differenza, però, tra suolo nazionale e internazionale, perché in coppa, fin qui, le reti segnate sono sette e gli valgono il secondo posto nella classifica dei capocannonieri del torneo. Nelle tre gare europee giocate nel 2024 ha mantenuto la sua media e l’obiettivo è farlo anche questa sera nonostante al Milan non segni dal 21 febbraio 2022. Eppure con i rossoneri il feeling sembrava dei migliori. Nei primi cinque derby aveva segnato altrettanti reti per una media di un gol a partita, poi più nulla nelle successive gare. A secco lo scorso anno con l’Inter e anche quest’anno con la maglia della Roma nonostante nella gara d’andata abbia giocato solo venti minuti perché al suo esordio stagionale dopo un’estate passata senza preparazione.