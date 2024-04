Capello sbaglia, De Rossi lo corregge in diretta: "No Mister, non si ricorda"

Particolare siparietto tra Fabio Capello e Daniele De Rossi in diretta a Sky Sport alla vigilia della partita di Europa League tra Milan e Roma. L'ex tecnico giallorosso, che ha fatto debuttare tra i grandi l'ex centrocampista, ha dichiarato, riferendosi proprio all'attuale allenatore dei capitolini: "Quando lo misi in campo al posto di Aquilani in Coppa Italia capii subito che poteva arrivare dove è arrivato. Lui è sempre lucido e preparato, non si emoziona". De Rossi, però, con tono affettuoso, ha corretto Capello: "No, mister mi ha fatto debuttare prima in Champions contro l'Anderlecht e poi in Coppa Italia, lei non si ricorda perché ne ha fatto esordire tanti ma io me lo ricordo assolutamente".