Ndicka shock: malore in campo, portato in ospedale, Udinese-Roma sospesa

Attimi di paura e tensione durante Udinese-Roma . Nel corso del secondo tempo, precisamente al 71', Evan Ndicka ha accusato un malore al petto e si è accasciato a terra senza essere andato a contatto con nessun giocatore avversario. Il gioco è stato immediatamente fermato e i medici sono subito entrati in campo per assistere il difensore ivoriano dei giallorossi. Ndicka, per cui sul momento non è servito l'utilizzo del defibrillatore, è stato successivamente portato via in barella: le telecamere hanno ripreso il momento della sua uscita dal campo mostrando come il giocatore abbia alzato il pollice come a voler rassicurare tutti.

Ndicka, gli accertamenti

Gli accertamenti che stanno venendo effettuati in questi momenti per Evan Ndicka non riguardano solamente l'aspetto cardiologico. Intanto il pullman della Roma è partito per dirigersi verso il centro medico, con i giocatori dell'Udinese rimasti a consolare i loro avversari di giornata allo stadio fino al momento della partenza.

Lazio, Napoli e Milan: i messaggi per Ndicka

Per il giocatore della Roma continuano ad arrivare messaggi di solidarietà. "Forza Evan!" e "Sii forte, Evan, siamo tutti con te" sono i rispettivi post pubblicati su X da Napoli e Milan. Anche la Lazio ha voluto mostrare vicinanza al calciatore: "Forza Evan, ti siamo vicini". Successivamente, anche l'Eintracht ha mandato un messaggio per il suo ex giocatore: "Momenti in cui il calcio diventa così poco importante. I nostri migliori auguri vanno a Ndicka, tieni duro combattente! I nostri pensieri sono per te".

Ndicka, il messaggio dell'Udinese

Intanto è arrivato anche il messaggio dell'Udinese per mostrare vicinanza al difensore giallorosso. Il club bianconero ha pubblicato una foto del match scrivendo: "Siamo con te, Ndicka".

Roma, la volontà dei giocatori

I giocatori della Roma, insieme a De Rossi, hanno espresso la volontà di andare con il pullman in ospedale per rimanere vicini al giocatore.

Ndicka, il post della Roma

Il club giallorosso ha aggiornato i tifosi sui social: "A seguito di un malore accusato in campo da Evan Ndicka, Udinese-Roma è stata sospesa. Il calciatore è cosciente ed è stato trasportato in ospedale per accertamenti. Forza Evan, siamo tutti con te!".

Ndicka, le condizioni

Al momento Ndicka è cosciente ed è stato trasportato in un ospedale vicino allo stadio, dove prima è stato effettuato un elettrocardiogramma che ha evidenziato la necessità di svolgere altri esami. Per rispetto della situazione nessun tesserato delle due squadre verrà a parlare ai microfoni dopo l'interruzione della partita. Il codice del caso inerente al giocatore ricoverato in ospedale è giallo, dunque non c'è pericolo di vita.

Udinese-Roma, partita sospesa

Tantissima apprensione in campo, in panchina e sugli spalti. Il tecnico della Roma Daniele De Rossi e Gianluca Mancini sono andati negli spogliatoi per seguire la situazione e dopo un paio di minuti sono tornati in campo per comunicare che il giocatore sta comunque bene. La partita in ogni caso non si concluderà questa sera in quanto è stata definitivamente sospesa dall'arbitro. Il pubblico ha subito applaudito la decisione presa e Lorenzo Pellegrini si è avvicinato al settore ospiti per spiegare quanto accaduto ai tifosi della sua squadra. Ovviamente le condizioni di Ndicka saranno monitorate costantemente per capire di cosa si sia trattato nello specifico. Sono stati effettuati degli accertamenti e da quanto emerge potrebbe trattarsi di un infarto.