Roma, De Rossi e lo shock Ndicka: “Ci dissero che stava avendo un infarto”

La situazione Ndicka ha scombussolato un po' l'ambiente Roma. Il difensore sta bene ma in quei momenti della partita contro l' Udinese c'è stata tanta apprensione e paura. Fortunatamente tutto si è risolto per il meglio , nonostante De Rossi tornando sull'episodio ha sottolineato: "Il ragazzo dell'elettrocardiogramma ci disse che stava avendo un infarto in corso, quindi quando c'è quel dubbio non ti permette di continuare". L'allenatore ha parlato alla vigilia della sfida contro il Milan di Europa League.

Sulla gara di domani il tecnico giallorosso ha voluto scrollarsi di dosso le pressioni e metterle tutte sulle spalle di Pioli: "Per loro è una partita da ultima spiaggia". Una gara da dentro o fuori in cui la Roma ha un piccolo vantaggio dopo l'1 a 0 dell'andata a San Siro. All'Olimpico sarà diverso, nonostante la squadra capitolina possa contare su un sostegno importante da parte dei tifosi, perché il Milan è tra le favorite: "Squadra costruita per far bene in Champions, quindi in Europa League…".

De Rossi, conferenza Roma-Milan

De Rossi ha parlato in conferenza alla vigilia del derby europeo: "Loro vengono da un periodo in cui le hanno vinte tutte e giocano sempre molto bene. La partita di domani è un crocevia come obiettivo, ma lo è per entrambi". Sulla gara d'andata: "Non è che abbiamo vinto 7-0 e loro non sono mai usciti dall’area di rigore. Avremmo meritato di fare più gol. Non penso che Pioli stravolga tutta la squadra, ma penso qualcosa possa cambiare. Liedholm diceva sempre che metteva bene in campo la squadra, poi si muoveva e rovinava tutto. Stiamo pensando a qualche cambiamento, ma non ci stiamo snaturando completamente. Per me è ancora 50-50 e la Roma che voi non mettete tra le squadre blasonate in Europa ha fatto 4 semifinali in 6 anni".

Sul mio futuro: "Ogni gara è importante. E' la prima competizione europea ed è un percorso per arrivare a essere felici. Domani potrebbe interrompersi, ma se non perdo 2-0 so che vado a fare la semifinale di Europa League. Questo è il mio crocevia. Non faremo tanti calcoli perché andremo in campo per vincerla. In questa gara conterà tanto l'aspetto emotivo, le seconde palle e la qualità negli ultimi metri". Sull'aspetto emotivo: "Avrà una parte importante ma non fondamentale. Saremo tutti abbastanza bravi a mantenere calma la nostra ansia". Poi sull'assenza di Cristante: "Giocherà Bove, non cambia nulla. Giocherà un giocatore su cui riponiamo grande fiducia che uscirà a fine partita con la maglietta zuppa". L'allenatore ha poi aggiunto un pensiero su Ndicka...