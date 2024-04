De Rossi: "La Roma ha saputo lottare come il Real. Bella festa per il rinnovo"

Daniele De Rossi è intervenuto ai microfoni di Rai Sport per commentare la vittoria in Europa League sul Milan che ha regalato ai giallorossi la semifinale contro il Bayer Leverkusen. Il tecnico giallorosso ha dichiarato: Non c'è modo migliore per festeggiare il rinnovo. Avevo paura che il risultato di stasera potesse rovinare questa notizia ma siamo stati premiati. Sono orgoglioso dei miei ragazzi. Hanno lottato come una grande squadra. Non possiamo pensare di mettere sotto tutti i nostri avversari per tutta la partita. Il Milan ha fatto due buone partite, ma ci sono momenti in cui saper soffrire. Il gol ci ha dato grande spinta, ma più passava il tempo e meno forze avevano".