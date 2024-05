De Rossi: “Roma, ci credo ancora. Scorretto puntare il dito su Karsdorp”

La Roma esce sconfitta all'Olimpico nella semifinale d'andata di Europa League contro il Bayer Leverkusen. I campioni di Germania si sono imposti con le reti di Wirtz e Andrich, e al termine del match De Rossi ha dichiarato: "Abbiamo giocato contro una squadra forte che se va in vantaggio è difficile da recuperare. Siamo stati frenetici dopo il gol subito. Il primo tempo mi è piaciuto, eravamo aggressivi e li costringevamo a calciare. Poi oggi non ci è girata dalla parte nostra la partita. L'errore di Karsdorp? Il calcio è fatto di episodi e sarebbe scorretto puntare il dito, quando magari in altre partite siamo passati in vantaggio su imprecisioni degli altri. Ne usciremo tutti insieme. Ci sta ancora la gara di ritorno. A volte gli episodi fanno girare le partite, però mancavano più di 60 minuti per provare a fare qualcosa".