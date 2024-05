Roma-Juve, De Rossi: “Ho chiesto consigli ad Allegri, ecco che mi ha detto”

"Ci si crede. Non sono cinque gol da recuperare, ma 2. Dobbiamo essere energici, intensi, ma anche intelligenti sapendo che la partita dura tanto. Ho chiesto consigli ad Allegri sul Bayer Leverkusen , mi ha detto che non bisogna partire all'arrembaggio, che si può segnare anche al 60'"

Sulla tenuta fisica

“Probabilmente tutte e due volevamo vincere. A noi però non conviene allungare le partite in questo modo. Giocando area area probabilmente vincerebbero loro. Dobbiamo riuscire a fare questo tipo di sforzi ma mantenendo la lucidità. Abbiamo un piccolissimo difetto sul quale dobbiamo lavorare, ovvero che quando subiamo un’occasione da gol ci smarriamo un po’, ci spaventiamo. A volte anche un po’ di stanchezza aiuta a fare delle partite così più lunga, perché si creano tante occasioni in contropiede”

Sui Friedkin e su Lukaku

"Due giorni fa c’è stata una bellissima telefonata con il presidente. Abbiamo parlato di tante cose, delle nostre idee e di quello che vorremmo che fosse la Roma. Mi è piaciuta tanto questa chiamata, ci siamo trovati sulla stessa lunghezza d’onda. Secondo me abbiamo capito qual è la direzione. La Roma è una società forte, però poi ci sono tanti altri dettagli da analizzare per la campagna acquisti. L’importante è essere allineati anche con chi mi aiuterà a costruire la squadra. Lukaku? È forte, verrà ricordato a lungo per i numeri. Se ci conto? Non sto alla terza conferenza, la Roma è forte e servono giocatori forti che sposino il progetto e le variabili sono tante, anche economiche".