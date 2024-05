Mourinho senza freni: “Ho sbagliato a rimanere a Roma, il Portogallo…”

Mourinho: "Ero legato alla Roma. Navigava in una situazione difficile"

L'ex allenatore giallorosso ha rivelato alcuni importanti retroscena: "Ho già avuto due opportunità di allenare il Portogallo. Ma non era il momento giusto per me. L'ultima volta sono stato emotivo a non accettare, perché ho deciso di restare a Roma e credo di avere fatto un errore: oggi la Nazionale ha una grandissima squadra, una delle tre migliori in Europa e una delle top cinque nel mondo. Ma ero molto legato alla Roma, ai tifosi, e non volevo prendere una decisione del genere. Il Portogallo credo che un giorno si farà avanti una terza volta e a quel punto accetterò. La speranza è che la futura generazione sarà forte come lo è quella attuale". Poi ha proseguito: "Il traguardo più difficile? Le due finali europee con la Roma. Ma anche l'Europa League vinta col Manchester United lo è stato. Sono due club che, quando sono arrivato, navigavano in una situazione molto difficile. Ma non avevo paura. Io non penso a proteggermi. Altri allenatori sono più intelligenti di me, scelgono il lavoro giusto, il club giusto, con le giuste condizioni per avere successo. A volte non è semplice: ci si aspetta da me che io vinca anche se il mio club non è il più forte di tutti. Ma accetto la sfida".