Frimpong e il doppio parapiglia in Bayer-Roma: cosa è successo

Attimi di tensione alla BayArena, dove la Roma di De Rossi affronta il Bayer Leverkusen campione di Germania nell'incontro valido per le semifinali di ritorno di Europa League. I padroni di casa sono scesi sul terreno di gioco con il doppio vantaggio conquistato all'Olimpico grazie alle reti di Wirtz e Andrich. I giallorossi però sembrano tutt'altro che rassegnati, e complice l'importanza della posta in palio, è bastato poco affinché gli animi in campo si scaldassero più del previsto.