De Rossi, l'ammissione: "Bayer più forte di noi". Poi la spiegazione su Dybala

LEVERKUSEN (Germania) - A testa alta la Roma abbandona il sogno della finale di Europa League illudendosi per 82' alla Bay Arena: due rigori di Paredes, poi l'autogol di Mancini e la firma allo scadere di Stanisic per il 2-2 Leverkusen. I giallorossi escono in semifinale, sfiorando la terza finale europea di fila, il tecnico Daniele De Rossi commenta così ai microfoni di Sky: "Abbiamo fatto una partita eroica contro una squadra forte. C'è stato uno sforzo fisico e incredibile e fa male subire un gol così sfortunato. Ma si riparte con questo spirito per le ultime tre fatiche". Una partita dal finale amaro, ma per la Roma c'è ancore l'obiettivo Champions da raggiungere in campionato: "L'orgoglio ti porta fino ad un certo punto. Tanti sono stanchi, abbiamo perso un giocatore, ma dobbiamo essere pronti. Gli stati d'animo saranno diversi, ma dobbiamo essere pronti a fare una partita difficilissima. L'Atalanta è fortissima e non lo scopramo ora che è arrivata in finale".