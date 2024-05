Spionaggio De Rossi: "Gasperini mi incuriosiva molto e una volta..."

"Gara importante per noi e per loro. L' Atalanta è una squadra in salute ma forse è l'unica che ha giocato più partite di noi. Le forze potrebbero venire meno sia a noi che a loro, andranno gestite bene: abbiamo preparato la partita, per quel che si può preparare in 48 ore dopo un match così intenso come quello col Leverkusen".

Così l'allenatore giallorosso a poche ore dalla sfida contro i bergamaschi: "È una partita decisiva come lo sono tutti gli scontri diretti che si giocano a fine campionato. Per noi assume un signficato differente visto che loro hanno una gara giocata in meno e la recupereranno quando magari la testa dei giocatori della Fiorentina, che è un'ottima squadra, sarà un po' da un'altra parte probabilmente. È decisiva, dobbiamo andare lì provando a vincere la partita. Se non dovessimo riuscirci abbiamo altre opportunità perché il campionato non finisce domenica, ma sicuramente è uno snodo cruciale". Se l'Atalanta è reduce dall'approdo in finale di Europa League, il percorso della Roma si è arrestato in semifinale...

Esordisce così Daniele De Rossi , alla vigilia della sfida tra la sua Roma e i nerazzurri. Niente conferenza stampa per il tecnico giallorosso, che ha parlato ai canali ufficiali club. E nemmeno mezzi termini per De Rossi, che definisce il match contro l'Atalanta decisivo per la qualificazione alla prossima Champions League.

Come sta la squadra dopo l'eliminazione dall'Europa League? " Questa è un'altra partita, sia io che i calciatori dobbiamo essere bravi a farci scivolare via le scorie. Dopo l'eliminazione col Leverkusen i calciatori erano affranti: a pochi minuti dalla fine eravamo pari. Loro hanno giocato bene, ma abbiamo avuto tanti episodi che hanno cambiato in corsa il nostro piano gara, vedi l'infortunio di Spinazzola. Riconosci meriti e bravura dell'avversario, ma c'è quel senso di fastidio, di ingiustizia per i dettagli che sono girati dalla parte sbagliata del campo: anche il primo gol loro è stato abbastanza fortuito . I ragazzi sono sereni e sono fiduciosi guardando al futuro, abbiamo giocato alla pari con una delle squadre, attualmente, più forti al mondo".

De Rossi torna sulla semifinale persa con il Bayer Leverkusen : "Avremmo preferito arrivare a questa gara con il loro stesso stato d'animo. L'Atalanta ha meritato di arrivare in finale, sono una realtà importantissima, e noi non l'abbiamo meritato. Siamo stati molto bravi secondo me, facendo due partite che in base agli episodi potevano girare diversamente. Ma il campo ha decretato la squadra migliore che è andata in finale, alla fine gli abbiamo fatto i complimenti e li facciamo anche all'Atalanta".

De Rossi, elogi e 'spionaggio' a Gasperini

Ora la testa della Roma è tutta sulla sfida con i nerazzurri. E a proposito della prossima partita, idee chiare sulla formazione? De Rossi risponde così: "Ce l'ho in mente ma ci sono 2-3 dubbi: un po' per le condizioni fisiche di alcuni, un po' per la stanchezza di altri. Però è la prima volta che giochiamo di domenica consapevoli che non saremo in campo per i successivi 5-6 giorni, e questo mi fa pensare che posso chiedere ancora qualcosa ai giocatori".

Ultima battuta su Gasperini, con De Rossi che svela un simpatico retroscena: "Tante cose dell'Atalanta mi piacciono: l'allenatore nerazzurro è uno dei più innovativi. Ora non tanto perché è stato preso come fonte di ispirazione anche da altri tecnici e altre squadre, ma Gasperini verrà ricordato come uno che ha cambiato il calcio, riportando anche qualcosa che esisteva già: il duello, la marcatura a uomo sono figli del calcio del passato, ma lui è stato capace di dargli una sfumatura molto moderna. Anche nella costruzione della squadra, cercano giocatori con determinate caratteristiche per giocare in questa maniera. È un allenatore che, quando giocavo ancora, ho fermato al termine della partita chiedendogli di poterlo andare a 'spiare' perché avevo in mente di fare questo mestiere e lui mi incuriosiva molto". E intanto, per uno dei match più importanti della stagione, De Rossi dovrà fare i conti con assenze pesanti...