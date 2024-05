Huijsen: "Grazie stupenda Roma". Il post e le reazioni dei tifosi Juve

Con la fine della stagione, Dean Huijsen è pronto a far ritorno alla Juventus. Il talentuoso difensore centrale classe 2005 si era infatti trasferito alla Roma nello scorso mercato di gennaio in un'operazione di prestito per sei mesi. Un'opportunità che gli ha permesso di mettersi in mostra prima con Mourinho e poi con De Rossi, riuscendo sempre a trovare il suo spazio in una retroguardia competitiva come quella giallorossa. Adesso è però arrivato il momento dei saluti, con Huijsen che ci ha tenuto a ringraziare ambiente e tifosi.

Huijsen saluta la Roma: "Sei mesi pieni di emozioni" Il difensore olandese, che ha scelto di rappresentare la Spagna, ha pubblicato un videomessaggio sul proprio profilo Instagram per mettere la parole fine alla sua avventura in giallorosso: "Grazie stupenda Roma per questi 6 mesi pieni di emozioni, ho avuto il privilegio di vivere la tua passione per questa squadra e questi colori". Un addio che, come si evince dai commenti, ha lasciato un senso di amarezza tra i commenti dei tifosi della Roma, visto che Huijsen si era imposto come uno dei migliori difensori nella seconda parte del campionato. Reazione diversa per quelli della Juventus, che non vedono l'ora di riaccogliere il classe 2005 in bianconero: "Ti aspettiamo a Torino Dean" o "Torna a casa". Tra questi c'è anche Claudio Marchisio, che ha commentando applaudendo le parole di Huijsen.

Juve-Huijsen, i numeri alla Roma e il punto sul futuro Huijsen chiude la sua avventura in giallorosso con 14 presenze e due gol tra campionato, Coppa Italia ed Europa League. La più memorabile è arrivata contro il Frosinone, in cui ha realizzando un vero e proprio euro-gol con una conclusione dalla distanza dopo vari dribbling. Un'azione cha ha ricordato la sua rete con la Next Gen contro il Foggia e che sembra essere ormai un suo marchio di fabbrica. Adesso farà ritorno alla Juventus con cui prenderà parte al ritiro estivo, per poi decidere il suo futuro. Sono infatti diversi i club, soprattutto esteri, che vorrebbero strapparlo ai bianconeri.

