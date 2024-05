Kalvin Phillips, niente ritorno al Leeds: può sbarcare in Serie A, ecco dove

Kalvin Phillips, centrocampista in forza al Manchester City e considerato un flop tra i Citizens, era pronto al ritorno al Leeds ma la mancata promozione in Premier League della squadra di Daniel Farke ha bloccato la trattativa. Tra i club inglesi anche l'Everton sarebbe interessato al centrocampista ma la formula del prestito non è apprezzata dal club allenato da Guardiola. Ecco così che Phillips si è trasformato in un uomo mercato, apprezzato anche in Serie A. Tra i club la Roma di De Rossi sarebbe interessata, in cerca di un centrocampista per allungare la rosa soprattutto in panchina. Qui Phillips raggiungerebbe i connazionali Smalling e Abraham.