De Rossi rinnova con la Roma, è ufficiale: la durata del nuovo contratto

Daniele De Rossi e la Roma, ancora insieme. Non certo una novità, poiché il rinnovo era stato certificato già settimane fa dai diretti interessati Josè Mourinho, ha siglato un contratto fino al 30 giugno 2027. e la, ancora insieme. Non certo una novità, poiché il rinnovo era stato certificato già settimane fa dai diretti interessati e, in particolare, dalla proprietà . Ma mancava ancora il crisma dell'ufficialità, arrivato questo pomeriggio attraverso una nota diramata dal club giallorosso. Il tecnico, subentrato a stagione in corso a, ha siglato

De Rossi rinnova con la Roma fino al 2027

Questa la nota del club: "L’AS Roma è lieta di ufficializzare il rinnovo del contratto di Daniele De Rossi come Responsabile Tecnico della Prima Squadra fino al 2027. Approdato in panchina il 16 gennaio 2024, Daniele ha guidato il gruppo giallorosso in 26 partite ufficiali, 18 di campionato e 8 di Europa League fino alla semifinale. Prima del ritorno dei quarti di Europa League, la Proprietà – il Friedkin Group – aveva annunciato in una nota la volontà di continuare con DDR".