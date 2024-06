De Rossi, rinnovo 'giallo su rosso': "Da bambino, da ragazzo, da uomo"

De Rossi, post social dopo il rinnovo con la Roma

È questa, infatti, l'espressione che ha utilizzato De Rossi in un post pubblicato sul suo account Instagram dopo l'ufficialità del suo prolungamento di contratto con la Roma: "Ce lo siamo detto 2 mesi fa ed oggi è nero su bianco, ma soprattutto giallo su rosso. Da bambino, da ragazzo, da adulto, da uomo. Per la Roma e con la Roma per altri tre anni. Grazie della fiducia che sento dal primo giorno. Io ed il mio staff non vediamo l’ora di ricominciare a lavorare per riportare questa squadra dove merita. Forza Roma. Daniele". Carico ed emozionato: Daniele De Rossi continua a Roma, con la Roma, inevitabilmente.