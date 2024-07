Spinazzola: "Roma sempre nel mio cuore", niente rinnovo. Il saluto a città e i tifosi

Da oggi Leonardo Spinazzola è libero da ogni tipo di contratto con la Roma. La società ha deciso di non fargli il prolungamento così lui ha pensato bene di salutare i tifosi e la squadra per quanto ha fatto in questi anni. "Ho dato tutto" ha scritto in una parte del messaggio perché, tolto il periodo in cui è rimasto fuori per l'infortunio al tendine d'achille subito in Nazionale, è cresciuto e ha messo la sua qualità al servizio dei giallorossi con cui ha vinto anche una storica Conference League oltre all'Europeo con l'Italia a Wembley. Una carrellata di foto, momenti positivi per salutare con un caloroso affetto una piazza che gli ha dato tanto. Ora per lui è tempo di iniziare una nuova avventura - si parla del Napoli di Antonio Conte - ma intanto ha voluto prima salutare tutti.

Spinazzola, messaggio social Leonardo Spinazzola su Instagram ha deciso di pubblicare un lunghissimo messaggio per salutare la Roma e i suoi tifosi: "Carissimi romanisti. È con un misto di emozione e tristezza che scrivo questo messaggio per salutarvi. Dopo un’esperienza indimenticabile, è giunto il momento per me di salutare Roma. Abbiamo gioito e abbiamo pianto, abbiamo esultato e abbiamo sofferto, insieme. Insieme abbiamo toccato il cielo a Tirana, insieme ci siamo rialzati da notti come quella di Budapest. Durante il mio tempo a Roma ho anche avuto l’onore di sollevare l’Europeo con la Nazionale Italiana. Ho vissuto momenti di gioia e orgoglio, che rimarranno impressi nella mia memoria per sempre. Ma ho anche affrontato momenti difficili. In quei momenti bui, ho sempre sentito il vostro sostegno. Mi avete dato la forza di lottare per tornare più forte di prima".

L'esterno ha continuato sui social: "Ogni volta che sono sceso in campo, ho lottato e sudato con tutte le mie forze per questi colori. Roma rimarrà sempre nel mio cuore. Sono fiero di aver contribuito al percorso del club, di aver riportato Roma e la Roma nei più grandi palcoscenici d’Europa, di aver dato tutto me stesso in campo e di aver condiviso momenti di gioia e di sofferenza con voi. Vorrei ringraziare ogni persona che ha fatto parte del mio viaggio qui. Dai compagni di squadra allo staff tecnico, società, tifosi. Ognuno di voi ha contribuito a rendere questa esperienza unica. Grazie per avermi sostenuto, incoraggiato e per avermi fatto sentire parte della vostra famiglia. Con affetto, Leo".

