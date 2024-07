Roma, la tuta non è gold ma...biancoceleste! Bufera nel club, salta una testa

Può una tuta far esplodere una tifoseria? Sì, soprattutto se i colori sono sbagliati. Chiedete pure alla Roma, che nelle ultime ore ha dovuto togliere dal commercio un capo d'abbigliamento perché conteneva il colore turchese. E il collegamento ovviamente è al celeste dei rivali storici della Lazio. Il club giallorosso negli ultimi anni è stato uno dei pochi a non sbagliare quasi mai una divisa a livello estetico, soprattutto con il passaggio all'Adidas, ma questa volta i supporters non hanno potuto lasciar correre.