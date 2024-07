Roma, inizia il ritiro di Trigoria con De Rossi: tanti assenti, Dybala c'è

Inizia la stagione 2024/25 per la Roma targata Daniele De Rossi: al via il ritiro. Il club giallorosso, come prima mossa in vista del nuovo campionato, due settimane fa ha ufficializzato fa il nuovo contratto del tecnico. Poi i primi movimenti di calciomercato: dall'acquisto del giovane Buba Sangaré al sogno Federico Chiesa. Intanto, quest'oggi, si è ricominciato a lavorare sul campo.

Roma, inizia il ritiro con De Rossi a Trigoria Alle ore 17 il raduno fissato a Trigoria, dove De Rossi ha ritrovato la sua squadra. Diversi però gli assenti a causa degli impegni con le nazionali, tra Coppa America ed Europeo. Ragion per cui il tecnico giallorosso ha dovuto aggregare diversi giovani alla prima squadra: tra questi, appunto, anche il neo acquisto Sangaré. Ad attendere l'arrivo dei calciatori circa 100 tifosi della Roma, che hanno visto arrivare in ordine sparso Svilar, Boer, Smalling, Angelino, Darboe, Bove, Baldanzi, Abraham e, infine, Dybala. La Joya puntualmente presente, anche se per l'argentino si sarebbero accese le sirene dell'Arabia.

Non si è invece aggregato al resto del gruppo Karsdorp che ha ottenuto di un giorno in più di riposo e che nella giornata di domani farà il suo ritorno a Roma. Nel primo giorno di ritiro a Trigoria semplice sgambata, notte che verrà trascorsa nel centro sportivo mentre domani è in programma una doppia seduta di lavoro: nella prima mattina via ai test, mentre nel pomeriggio sessione atletica e tattica.

