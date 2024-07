Dybala-Roma, nuovo ruolo? Lo rivela De Rossi: “È una soluzione”

La Roma ha perso la prima partita del pre campionato contro il Tolosa, ma De Rossi non sembra per nulla preoccupato: "Fare un bilancio adesso non sarebbe generoso". In attesa dell'arrivo di Soulé (fissate le visite mediche), il tecnico si è soffermato anche su una possibile alternativa che può interessare Dybala, viste le numerose partite che dovrà affrontare il club in stagione: "Falso nove? Per me è una soluzione anche perché abbiamo l’idea di prendere esterni di gamba". Per la Joya non sarebbe la prima volta, lo aveva già fatto a Palermo con ottimi risultati, mettendo a segno 13 gol e 10 assist nella stagione 2014-2015 di Serie A.

De Rossi dopo Roma-Tolosa e i il nuovo ruolo di Dybala "Le impressioni non sono tanto diverse da quelle di quando giocavo. Si lavora molto forte e non c’è mai la paura di arrivare alla partita con le gambe pesanti o stanchi. Non c’è niente che mi ha colpito così tanto. Avevamo già pianificato tutto quanto. Aspettiamo di avere qualche risposta in più nei prossimi giorni. Fare un bilancio adesso sarebbe non generoso. Mancano dei ruoli da coprire ma la sensazione è che verranno giocatori forti. Prima arrivano meglio è ma il mercato è così. Tante squadre si devono ancora muovere. Anche io vorrei 10 giocatori in una botta. La cosa sicura è che la squadra sarà forte" - ha spiegato De Rossi in conferenza stampa al termine della partita.

L'allenatore ha poi approfondito anche il possibile nuovo ruolo di Dybala, visto anche l'arrivo di Soulé: "L'ho schierato falso nove perché Abraham è stato fuori per qualche acciacco. Per me è una soluzione anche perché abbiamo l’idea di prendere esterni di gamba. La squadra si deve naturalmente muovere di conseguenza. Se ci muoviamo per lui può diventare un qualcosa di molto interessante. È un qualcosa da riprovare anche perché ci dà più copertura sulle fasce". Poi ha concluso: "Tammy è un calciatore importante per noi. Dobbiamo puntare sui giocatori forti e lo stesso vale per Bove".

© RIPRODUZIONE RISERVATA