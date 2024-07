Soulé alla Roma, ufficiale: le cifre Juve e la foto con Dybala

Dalla Juve alla Roma , ora è ufficiale: nuova tappa nella carriera di Matias Soulé . Dopo il commovente addio social ai bianconeri e aver ricevuto la calorosa accoglienza dei suoi nuovi tifosi appena messo piede nella Capitale, è arrivato per Soulé anche il benvenuto di un altro argentino, pure lui ex Juve: Paulo Dybala . Fantasia al potere nell'attacco a disposizione di Daniele De Rossi , con i due calciatori che, una volta trovatisi fianco a fianco, hanno deciso di immortalare il momento. La Joya ha annunciato l'arrivo (seppur ormai già ampiamente noto) di Soulé in giallorosso, con un post social che ha anticipato anche il comunicato della Roma.

Non sono mancati i like di calciatori attuali o passati della Juve al post di Dybala: da Bonucci a Chiellini, da Vlahovic a Sekulov passando per McKennie, Fagioli, Pjanic e Huijsen. Quest'ultimo, dopo aver condiviso con Soulé l'esperienza in bianconero, ha avuto anche la possibilità di giocare con Dybala nella scorsa stagione alla Roma.

Il comunicato prosegue: "Con la nazionale del suo paese, invece, ha preso parte al Mondiale Under 20 svolto proprio in Argentina nel 2023. In giallorosso indosserà il numero 18 . Una maglia non banale, che nel 2000-01 – annata del terzo scudetto – appartenne ad un altro argentino senza particolare bisogno di presentazioni, Gabriel Omar Batistuta . E fino al 2006 fu di Antonio Cassano , fantasista imprevedibile con capacità balistica e di dribbling. Benvenuto a Roma, Matias!".

Una foto, quella postata da Dybala, che ha anticipato anche il comunicato ufficiale della Roma per annunciare l'arrivo di Soulé. Appena arrivato, l'ex Juve e Frosinone è diventato subito simbolo giallorosso : il club ha infatti deciso di lanciare la nuova maglia da trasferta facendola indossare proprio al fantasista al momento dell'annuncio. Questa la nota con cui i capitolini hanno ufficializzato l'acquisto di Soulé: "L’AS Roma è lieta di dare il benvenuto nella famiglia giallorossa a Matias Soulé. Argentino di Mar del Plata – classe 2003 – il talento proveniente dalla Juventus andrà a rinforzare il parco dei giocatori offensivi. Mancino, di ruolo esterno, Soulé nell’ultimo campionato di Serie A ha realizzato 11 gol in 36 presenze. In generale, vanta già 51 partite nel massimo campionato italiano, contando anche l’esperienza in bianconero".

Soulé, addio Juve: la nota bianconera e le cifre

Contestualmente al comunicato della Roma, è arrivato anche quello della Juventus: "Si dividono le strade di Matias Soulé e della Juventus. È ufficiale infatti il passaggio del calciatore classe 2003 all'AS Roma. Per Matias è pronta una nuova esperienza dopo aver disputato la scorsa stagione in prestito al Frosinone, con il quale ha collezionato 39 presenze totali fra Serie A e Coppa Italia (3) mettendo a referto 11 reti e 3 assist. Arrivato alla Juventus nel gennaio del 2020, Soulé viene inserito, a soli 17 anni, nell’Under 19 bianconera per poi passare, l’annata successiva, in seconda squadra esordendo tra i professionisti e mettendo in mostra tutto il suo talento. A fine novembre 2021 poi per Soulé anche la gioia dell’esordio in Prima Squadra in quel di Salerno nel match di Serie A vinto 2-0 dalla Juventus. Prima dell’esperienza a Frosinone, un’annata in pianta stabile con i più grandi a Torino realizzando anche una rete all’Allianz Stadium nella sfida contro la Sampdoria. Ora, di fronte a lui, una nuova avventura. Grazie di tutto e buona fortuna, Mati!".

All'interno della propria nota, il club bianconero ha diramato anche le cifre ufficiali dell'affare che porta l'attaccante argentino ai giallorossi: "Juventus Football Club S.p.A. comunica di aver raggiunto un accordo con la società AS Roma per la cessione a titolo definitivo dei diritti alle prestazioni sportive del calciatore Matías Soulé Malvano a fronte di un corrispettivo di € 25,6 milioni, pagabili in quattro esercizi, oltre a premi variabili fino a un massimo di € 4 milioni. Tale operazione genera un impatto economico positivo sull’esercizio in corso pari a € 22,4 milioni, al netto degli oneri accessori".