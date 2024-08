Dybala dà il benvenuto a Soulé: il video social infiamma la tifoseria

L'arrivo di Matias Soulé alla Roma ha portato entusiasmo ed euforia tra i tifosi e non solo. Uno dei principali protagnoisti all'interno dello spogliatoio dei giallorossi ad aver accolto nel migliore dei modi il giovane argentino ex Juventus è proprio Paulo Dybala. 'La Joya' ha instaurato un forte rapporto di amicizia con Soulé ed il suo ruolo all'interno della trattativa che ha portato il 'numero 18' alla corte di De Rossi non è stato affatto marginale. Dalla foto-spoiler dell'armadietto vuoto nello spogliatioio condivisa su Instagram alla realizzazione di un breve video pubblicato su TikTok con le migliori azioni dei due argentini. Un ruolo da 'content creator' sui social quello di Dybala, in trepidante attesa di scoprire la loro affinità in mezzo al campo.

"Tutte le strade portano a Roma"

Un simile atteggiamento all'interno dello spogliatoio e soprattutto da parte di un top player come Dybala non fa altro che rinvigorire e motivare il gruppo squadra, rendendolo ancora più coeso in vista di quella che sarà una stagione sotto i riflettori per la Roma. Il legame di amicizia tra Soulé e Dybala - senza dimenticare Paredes - non è una novità ed il 21 giallorosso ne ha voluto dare prova anche attraverso i social. Sul profilo TikTok di Paulo Dybala, è apparso un video interamente dedicato alle gesta calcistiche di entrambi, creando un parallelismo tra le giocate de 'La Joya' con la maglia giallorossa e quelle di Soulé con il Frosinone, facendo presagire ciò a cui potranno potenzialmente assistere i tifosi giallorossi: l'intesa perfetta tra i due argentini al centro del progetto Roma. Ad accomunare i due talenti non è soltanto la qualità. Da quanto si evince all'interno del filmato, i due ex Juventus condividono anche il tatuaggio delle due fasce: Dybala sul braccio, Soulé sulla tibia ed ecco l'ennesima dimostrazione del legame che caratterizza la nuova coppia da sogno della Roma.