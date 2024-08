Dovbyk-Roma, ufficiale e subito nella storia: "Non era mai successo"

La Roma nel giro di pochi giorni ha chiuso per in doppio arrivo in attacco che ha fatto impazzire i tifosi: prima Soulé dalla Juventus e poi Dovbyk dal Girona. L'attaccante ucraino è stato ufficializzato proprio nella giornata odierna, dopo qualche giorno dal suo arrivo a Ciampino. L'attaccante ha già iniziato a lavorare al fianco dei compagni e agli ordini di mister De Rossi ed è pronto a continuare a far vedere le sue doti fisiche, tecniche e di fiuto del gol anche in Serie A.