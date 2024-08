Roma, De Rossi e la questione Dybala-Soulé: "Insieme possibile, ma..."

La conferenza di D'Aversa

Dopo il pari all'esordio col Monza, l'Empoli é atteso dalla difficile trasferta in casa della Roma. Il tecnico azzurro Roberto D'Aversa carica i suoi in vista dell'importante match: "Sarà una gara totalmente diversa da quella col Monza. Troveremo molto pubblico, uno stadio che spingerà molta. Nella gara d'esordio non siamo riusciti a portare il risultato pieno a casa, domani per uscire con un risultato positivo dovremo dare più del 100%. I ragazzi lavorano bene sin dal primo giorno. Non sempre si riesce a proporre quello che proviamo durante la settimana. Bisogna ragionare sul fatto che loro stanno facendo il massimo di quello che possono fare. A volte il massimo non basta e bisogna andare oltre. Contro la Roma sarà una bellissima partita di calcio, invidio i miei ragazzi perché vorrei scendere io in campo con loro ma purtroppo l'età non me lo permette - dice ridendo -. È chiaro che domani sarà un bel banco di prova, capiremo a che punto siamo". Il mister azzurro analizza gli avversari: "Troviamo una grande squadra, dovremo avere coraggio e dovremo essere puliti tecnicamente. Non dobbiamo fargli fare la partita che vogliono loro, ovvero di possesso palla. Cercheremo di fare il massimo per metterli in difficoltà".