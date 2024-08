Roma, De Rossi: "Ci è mancata energia e intensità”. Su Dybala e Soulé...

"Dybala e Soulé? Non sono soddisfatto della partita di nessuno, questi giocatori possono fare di più. Quando perdi in casa non puoi essere soddisfatto di nessuno. Era una partita che dovevamo vincere e dovevamo fare meglio non solo nei singoli". Così Daniele De Rossi, tecnico giallorosso, dopo la sconfitta contro l'Empoli , ai microfoni di Dazn risponde a chi chiedeva del tridente offensivo con Dybala, Soulè e Dovbyk .

De Rossi commenta Roma-Empoli

Poi, sull'episodio di Shomurodov, trattenuto in area da Gyasi ma non abbastanza per indurre l'arbitro a fischiare il rigore, ammette: "Non ho rivisto le immagini. Dalla panchina la dinamica del movimento del corpo di Eldor mi è sembrata innaturale ed è sembrato esserci qualcosa. In quella situazione del resto Shomurodov non aveva avuto motivo di buttarsi". Infine un pensiero su Zalewski, fischiato dal pubblico. "E' brutto quando viene fischiato un giocatore, se è sembrato che è andato peggio degli altri a me non è sembrato così . Sbaglia qualcosa ma va più forte di tanti altri. Questa è una città che io conosco, il calcio è così dappertutto. Le cose non vanno benissimo, verrò fischiato anche io ma lui è un ragazzo che si impegna, ha il motore di cui abbiamo bisogno e so che ha grandi potenzialità", spiega De Rossi.

De Rossi su Dybala e Soulé

Poi, a Sky, il tecnico della Roma ha dichiarato: "Ci è mancata energia, intensità. Soprattutto nel primo tempo la palla scorreva lenta, giocavamo sempre indietro e poco in avanti. Quando andavamo in verticale siamo stati anche abbastanza pericolosi, con alcune giocate dirette. Poi, quando giochi contro squadre che si sanno chiudere bene, se palleggi lento e non fai le preventive, perdi fiducia, centimetri e spazio. E chiaramente prendi gol. A Soulé e Dybala ho chiesto di giocare ampi per chiudere sui quinti, per giocare così ci vuole lavoro e caratteristiche fisiche precise".