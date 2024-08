Argentina, Dybala torna in nazionale: Scaloni lo convoca per le sfide con Cile e Colombia

"Ho messo tante cose sul tavolo oltre i soldi, la famiglia, mia moglie, l'affetto dei tifosi, la possibilità di giocare ancora con la Nazionale". Chiudeva così, Paulo Dybala, alla possibilità di lasciare la Roma per trasferirsi in Arabia Saudita. Detto fatto: la Joya è stato convocato dall'Argentina di Scaloni per gli impegni in programma a settembre contro Colombia e Cile. È un'importante attestato di stima, che avvalora le voci argentine che lo avevano messo in guardia su di un possibile addio alla Serie A per il campionato arabo. Un ritorno per il calciatore giallorosso che era stato escluso dalle ultime conovocazioni per la Copa América, giocata e vinta in estate dall'Albiceleste, a causa di un infortunio che aveva compromesso all'ultimo secondo la sua partecipazione.