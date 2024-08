Confusione Roma, De Rossi e la paura Juve prima della sosta

Quando tutto va male, c'è sempre qualcos'altro che potrebbe andare storto. Non bastava risvegliarsi col pensiero dell'ultima nottataccia dell'Olimpico per la Roma , caduta a sorpresa al debutto in casa contro un ottimo Empoli, macchiando anche la festa per la permanenza di Dybala (convocato da Scaloni per l'Argentina dopo l'iniziale esclusione), che in vista della partita di domenica contro la Juventus deve fare i conti pure con gli infortuni. A Torino mancherà la presenza a centrocampo di Enzo Le Fée , costretto a rimanere ai box almeno per i prossimi 20 giorni a causa di un problema fisico accusato domenica sera. Dopo l'esordio da titolare a Cagliari, il francese ha pagato con la panchina il ritorno dalla squalifica di Paredes , adesso le scelte a centrocampo per De Rossi si fanno quasi obbligate.

Mediana sotto accusa

Proprio la mediana è uno degli aspetti finiti maggiormente sotto accusa dopo il ko contro l'Empoli, una confusione tattica da cui sono emerse tutte le vulnerabilità giallorosse, tra buchi in mezzo al campo, squadra lunga e contropiedi avversari continui. La Roma sembra pagare la preparazione estiva svolta interamente sotto il caldo della Capitale: troppi big ancora a rilento e una squadra che nel complesso gira a ritmo ridosso. Nasce anche da qui un attacco ingolfato, che in due partite ha trovato la via del gol grazie all'insospettabile Shomurodov. E se De Rossi si era detto incuriosito dalla coppia Dybala-Soulé, tanto da schierarla fin dall'inizio domenica sera, il risultato non è stato affatto soddisfacente. I due argentini devono ancora affinare l’intesa, in alcuni momenti della partita si sono ritrovati sulla stessa fascia, in questo modo i rifornimenti per Dovbyk (per ora assolto) scarseggiano e l'ucraino fatica a sbloccarsi.

Roma, falsa partenza e mercato

Una falsa partenza dettata anche dal ritardo sul mercato che in queste ore a Trigoria muove passi decisivi. Ieri intanto è sbarcato Saud Abdulhami, il terzino destro arabo arrivato per 2,5 milioni di euro dall’Al-Hilal, squadra in cui ha militato per due stagioni con 74 presenze e quattro reti. Con la cessione di Abraham al West Ham (prestito con obbligo fissato a 22-23 milioni), Ghisolfi può sferrare l'affondo decisivo per Kevin Danso, il difensore centrale del Lens, per il quale la Roma spenderà una cifra vicina ai 25 milioni. Ma ora i giallorossi devono accelerare anche in campo, la sosta rischia di condannare De Rossi a due settimane di processi.