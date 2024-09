"Juve forte, ho visto entrare giocatori incredibili": l'elogio di De Rossi

TORINO - Esce con un punto da Torino la Roma di Daniele De Rossi che frena la Juventus sullo 0-0. Dopo il triplice fischio, il tecnico giallorosso ha commentato ai microfoni di Sky il match contro i bianconeri di Thiago Motta: "Per noi era importante fare una partita concreta. Siamo rimasti compatti dopo averla persa contro l’Empoli. E’ un periodo pieno di pressioni. Importante fare una bella prestazione e uscire con punti. Ora possiamo lavorare. Sappiamo chi siamo e chi saremo, è finito il mercato. È un buon punto di partenza. Non è stata una bella partita, potevamo fare meglio con la palla ma la Juve ha giocatori incredibili” . Sulla prestazione di Dovbyk aggiunge: "Lo conoscono, Thiago Motta che è fortissimo gli ha messo Gatti e Bremer per tutta la partita lasciandoci più spazio sui quinti. Non è una questione di comunicazione, sono convinto che arriveranno tanti gol".

De Rossi e la frase sullo Scudetto

"Scudetto? Non in questa stagione. Sono stati inseriti ottimi giocatori, ma non ne possiamo mettere 15. Continuando con queste sessioni di mercato positive possiamo accorciare la forbice dalle altre che al momento non è così esagerata", alla domanda sulla possibilità della Roma di lottare ai vertici De Rossi risponde così. Poi conclude: "Con l'Empoli abbiamo fatto i primi 10 minuti molto bene, poi ci hanno fatto due ottime giocate e ci siamo impauriti. Uguale oggi, forse la forza dell'avversario, ci è entrata paura. Dobbiamo mettere le nostre letture del calcio davanti alla paura. Non possiamo prenderci spazi di timore, ma penso che in questi momenti bisogna anche analizzare che al 94' eravamo a pressarli nella loro area. Bisogna tenere la barra dritta".