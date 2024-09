De Rossi: “Soulé incredibile, Juve squadrone. Lo scorso anno dissi una cosa…”

" Soulé ? Ha fatto qualcosa di incredibile lo scorso campionato . I dati sono paragonabili a quelli dei suoi pari età più forti del mondo. Facilitato dal fatto che giocava nella squadra dove lui era il più importante. Quando affrontammo il Frosinone lo scorso anno dissi alla squadra di tenerlo d'occhio, diventerà un fenomeno". Così il tecnico della Roma Daniele De Rossi a Dazn parlando di Soulé, arrivato in estate dalla Juventus dopo il brillante prestito in Ciociaria.

De Rossi su Pellegrini, Dovbyk e la lotta Scudetto

Poi un passaggio su Pellegrini, definito "un capitano vero", e su Dovbyk, inquadrato come "uno degli artefici della grande stagione del Girona dello scorso anno". "Noi quest'anno siamo una squadra più tecnica - ha aggiunto -. Perdiamo la palla con meno facilità e quando succede è nei metri finali del campo, non in costruzione. Abbiamo grande gamba, questo ti permette di essere più dominante, poi non fai due più due e esce sempre quattro nel calcio". Parlando delle competitor ha concluso: "Noi stiamo lavorando per migliorarci ma Milan e Juve hanno fatto uno squadrone, la Lazio ha costruito una squadra logica. L'inter è la favorita, mentre l'Atalanta è ormai una realtà internazionale a tutti gli effetti".

