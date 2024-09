Roma incandescente, Zalewski si difende: scende in campo l'avvocato

La speranza

La speranza, in casa giallorossa, è che tutto si possa chiudere lì, mentre oggi la squadra, seppur senza 19 nazionali, tornerà ad allenarsi al centro sportivo. Nonostante le difficoltà, De Rossi non arretra, anzi. «Penso di esser nato per fare l’allenatore», racconta a Dazn parlando della sua prima estate da tecnico. Già, perché sia alla Roma sia alla Spal era subentrato e, dunque, la preparazione estiva appena trascorsa è stata tutta una novità anche per lui. I risultati, poi, fino a questo momento non lo stanno aiutando con due punti in tre partite. «Ma la Roma è più forte e con più qualità dello scorso anno, noi stiamo lavorando per migliorarci», dice parlando anche delle rivali e pretendenti ai primi posti.

Individua Inter, Milan, Juventus, Napoli, Lazio, Bologna e Atalanta. Sette squadre, più la Roma, che concorreranno per il vertice, ma prima la sua squadra avrà bisogno di cambiare passo. E se Lorenzo Pellegrini lo definisce «un capitano vero», dei nuovi ne parla con entusiasmo, a partire da Soulé. «Diventerà un fenomeno. Ha fatto qualcosa di incredibile lo scorso campionato - spiega -. I dati sono paragonabili a quelli dei suoi pari età più forti al mondo. Ha una tecnica incredibile e quegli occhi veraci che piacciono a me». Un attestato di stima che gli è valso la maglia da titolare domenica contro la Juventus, in attesa dell’exploit di cui De Rossi è certo. E lo stesso vale per Artem Dovbyk, nonostante gli zero gol fin qui messi a segno. Ad aiutare la Roma, poi, anche Hermoso, mentre la pista Hummels è ferma perché non convince del tutto, con Manolas che si è proposto per quello che sarebbe un clamoroso ritorno. Entro la mezzanotte di oggi, invece, sarà presentata la lista Uefa e da Trigoria assicurano che non ci saranno grandi sorprese con i nuovi che dovrebbero essere tutti dentro.