Dovbyk infortunato, l'attaccante torna a Roma: i tempi di recupero

Non è iniziata al meglio l'avventura di Artem Dovbyk con la maglia della Roma. L'attaccate ucraino è infatti ancora a quota 0 gol in Serie A dopo le prime tre partite contro Cagliari, Empoli e Juventus. Un digiuno che rischia anche di peggiorare, visto che l'ex Girona ha accusato un problema fisico che non gli permetterà di prendere parte ai prossimi impegni con la sua nazionale in Nations League.

Roma, si ferma Dovbyk: l'annuncio dell'Ucraina Questo il comunicato con cui la nazionale ucraina ha annunciato lo stop dell'attaccante giallorosso: "L'attaccante Artem Dovbyk non potrà giocare con la Nazionale ucraina nelle partite di Nations League del settembre 2024/2025 contro l'Albania (7 settembre) e la Repubblica Ceca (10 settembre). L'infortunio, che l'attaccante si è procurato mentre giocava con la Roma, non gli ha permesso di lavorare pienamente con il gruppo. Un ulteriore esame a Praga ha confermato che ci vorrà più tempo per recuperare completamente dall'infortunio. Pertanto, è stato deciso che Dovbyk tornerà nella sede del club, dove continuerà a lavorare sotto la supervisione dei medici locali".

Roma-Dovbyk, i tempi di recupero Artem Dovbyk farà quindi subito rientro a Trigoria per cercare di superare questo problema fisico. La speranza dei giallorossi è che possa essere immediatamente a disposizione per la ripresa della Serie A, quando la Roma sarà impegnata all'Olimpico contro il Genoa per cercare la prima vittoria dopo due pareggi ed una sconfitta.

