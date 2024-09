Roma, multa salata dall’Uefa per il fair play finanziario. Salve Inter e Milan

L’ Organo di Controllo Finanziario dei Club UEFA ha comunicato i provvedimenti nei confronti delle squadre che non hanno rispettato i paletti del Fair Play Finanziari o (FFP) nell’anno 2023. Inter e Milan, tra le squadre monitorate, sono riuscite a rientrare nei parametri, mentre la Roma li ha di poco superati. Per questo motivo i giallorossi sono stati puniti con una multa da due milioni di euro .

Inter e Milan in regola, multata la Roma: il comunicato UEFA

Questa la nota ufficiale: "La Prima Camera del CFCB si è riunita questa settimana e ha completato la valutazione dei club che hanno preso parte alla stagione 2023/24 o che erano in regime di conciliazione durante la stagione 2023/24. Per la prima volta, il CFCB ha valutato i club in base alla nuova regola Cost Squad che viene progressivamente implementata nell'arco di tre anni. Nel 2023, i club hanno dovuto raggiungere un rapporto pari o inferiore al 90%. Il rapporto scenderà poi all'80% nel 2024 e infine al 70% nel 2025. Tutti i club hanno ottenuto un rapporto costi-squadra entro il limite del 90% applicabile per la stagione 2023/24. Tuttavia, due club, l'Aston Villa (ENG) e l'Olympique de Marseille (FRA), sono stati multati dalla Prima Sezione della CFCB rispettivamente di 60.000 e 20.000 euro per la tardiva presentazione delle loro informazioni finanziarie.

La CFCB First Chamber ha continuato a monitorare i 10 club che erano sotto regime di conciliazione durante la stagione 2023/24. AC Milan (ITA) , FC Internazionale Milano (ITA) , AS Monaco FC (FRA) , Olympique de Marseille (FRA) , Paris Saint-Germain (FRA) , Be?ikta? JK (TUR) , Trabzonspor A.? (TUR) e Royal Antwerp FC (BEL) hanno tutti raggiunto gli obiettivi finanziari intermedi stabiliti per l'esercizio finanziario 2023. L'AS Roma (ITA) ha leggermente superato l'obiettivo intermedio fissato per l'esercizio finanziario 2023 ed è stata multata di 2 milioni di euro. L'Istanbul Ba?ak?ehir FK (TUR) ha leggermente superato l'obiettivo finale previsto per la stagione 2023/24 e gli sono state imposte le seguenti misure disciplinari dalla Prima Camera del CFCB:

- l'esclusione dalla successiva (1) competizione UEFA per club per la quale il Club si qualificherebbe altrimenti nelle tre stagioni successive (3), a meno che il Club non rispetti la regola sui guadagni calcistici nella stagione 2024/25;

- un limite di 23 giocatori che la società può iscrivere nella Lista A per la stagione 2024/25;

- una restrizione alla possibilità di registrare giocatori appena ingaggiati nella Lista A per la stagione 2024/25

- una multa di € 100.000".