De Rossi: "Zalewski? Non ho scelto io. Roma, con la Juve bene ma..."

Dovbyk e Konè pronti per essere a disposizione dei compagni: "Dovbyk è pronto per giocare, giocherà, è importantissimo per noi, possiamo cercare di analizzare le nostre partite e la sua. Non dipende però da lui se non abbiamo fatto quello che dovevamo. Noi dobbiamo aiutarlo a essere meno attenzionato dai giocatori e quando si sarà sbloccato non si fermerà più ". Mentre sul centrocampista francese: "Koné ha giocato sia da mezzala destra, sia sinistra, può fare anche il mediano. Senza di lui comunnque abbiamo vinto tante partite, non scordiamolo. Paredes, Cristante e Pellegrini vengono rispettati meno di quanto dovrebbero in questa città. Koné sarà importantissimo per noi ma rispettiamo chi sta tirando la carretta qui da tanti anni . Facciamoli sentire amati i nostri giocatori, hanno sempre fatto il loro con gol, assist, chilometri. Bisognerebbe stampare le schermate dei gps per far vedere chi corre e chi no".

Ci sarà spazio per vedere Hummels ed Hermoso all'opera? "Ci danno delle possibilità in più, ci danno delle varianti, aumentano la nostra esperienza. Hanno giocato ad alti livelli, hanno giocato in Champions. Mi hanno detto che stanno bene fisicamente e si sono presentati bene fisicamente, questo fa la differenza. Ovviamente, hanno bisogno di tempo per arrivare al 100%, si valuterà di partita in partita. Sono pronti per giocare, vedremo quanto, dal primo minuto o a gara in corso. Dalla prossima si giocherà ogni tre giorni e avremo bisogno di tutti".

De Rossi su Zalewski

A tenere banco a Trigoria negli ultimi giorni è stato il possibile trasferimento di Nicola Zalewski al Galatasaray. Passaggio sfumato all'ultimo secondo, con il calciatore che è stato messo fuori rosa. Scelta definitiva? De Rossi fa chiarezza: "Definitiva non penso, è tutto legato al suo contratto in scadenza, è una decisione presa dalla società che mi è stata comunicata qualche giorno fa. Non c'è nulla di definitivo nel calcio. Penso che qualora troveranno un accordo per rinnovare il contratto, verrà reinserito dentro. Mi sono sempre preso le mie responsabilità, è un discorso che va al di sopra di me, ne devo parlare con Nicola e la società. Con un rinnovo, si tornerebbe alle origini ma fai la domanda alla persona sbagliata".

Ha poi aggiunto: "A maggio ho detto che poteva partire perché non era quello che volevo. Ultimamente, l'ho visto diverso, un giocatore pronto a prendersi la responsabilità. La decisione non è mia però".