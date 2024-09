De Rossi: “Le partite bisogna chiuderle, la Champions è il nostro obiettivo”

Niente da fare per la Roma, che ha dovuto rimandare ancora una volta l'appuntamento con la vittoria in questa stagione. Non è bastato il gol di Dovbyk, il primo in campionato, contro il Genoa che nel finale ha acciuffato il pareggio grazie alla firma di De Winter (prima gioia per l'ex Juve). L'allenatore dei capitolini, Daniele De Rossi, ha commentato il match dopo il fischio finale.