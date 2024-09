Clamoroso De Rossi, esonerato dalla Roma all'improvviso! La nota ufficiale

Daniele De Rossi non è più l'allenatore della Roma. A comunicare la decisione è lo stesso club giallorosso con un comunicato diffuso sui propri canali ufficiali. Il tecnico lascia così la guida del club dopo meno di un anno. Subentrato a Jose Mourinho nel gennaio 2024, l'ex centrocampista ha poi rinnovato con la società con una nuova scadenza del contratto prevista per il 30 giugno 2027. Sotto la sua guida, i giallorossi hanno chiuso la Serie A 2023/2024 al 6º posto e raggiunto i quarti di Coppa Italia e la semifinale di Europa League. L'avvio di stagione ha però visto la Roma raccogliere 3 punti in 4 giornate frutto dei 3 pareggi contro Cagliari, Juventus e Genoa. All'esordio all'Olimico, Dybala e compagni hanno rimediato la prima sconfitta stagionale contro l'Empoli. Due giorni fa, i Friedkin erano rientrati da Houston per fare il punto sull'andamento della squadra. Ancora da definire chi siederà in panchina per il match di campionato contro l'Udinese capolista, in programma domenica 22 settembre allo stadio Olimpico.