Juric, per l'ex Toro accoglienza gelida a Roma: social furiosi

Il ribaltone in casa Roma è servito, e ha spiazzato tutti, dai tifosi agli addetti ai lavori. La notizia dell'esonero di Daniele De Rossi , arrivata alle prime ore della mattina, è stato un fulmine a ciel sereno . I risultati di questo inizio di campionato non erano dalla sua, ma nell'aria non c'era stata nessuna avvisaglia di un rapporto in fase di chiusura. Al suo posto, nel giro di poche ore, dopo aver sondato alcuni profili, è stato ingaggiato Ivan Juric . Il tecnico croato ha firmato un contratto fino al giugno 2025, con un'opzione di rinnovo legata alla qualificazione alla prossima Champions League . Alla diffusione della nota della società giallorossa, sui social si è scatenato il putiferio. I supporter sono virtualmente insorti , accusando la società di aver cacciato l'ultima bandiera della squadra capitolina.

Juric alla Roma, la reazione dei tifosi

Alla lettura della nota che silurava l'ex capitan futuro, ha iniziato a circolare l'hashtag "#friedkinout", seguito da commenti del tenore: "società nel caos", "non si può proprio spiegare una scelta del genere", "Vergognatevi". C'è chi ricorda l'addio di Mourinho, arrivando poi a Juric "una bandiera messa a fare da scudo per la cacciata di Mou, per poi sostituirlo con Juric? Boh!". Ma qualcuno ci va ancora più duro: "Certo, Juric... Un curriculum veramente notevole! Ma vi prego...", "incompententi". Sono solo alcune delle reazioni dei tifosi della Roma, storditi dal caos che regna a Trigoria.

La reazione di Rosella Sensi

A intervenire è anche l'ex presidente della Roma Rosella Sensi. Ha affidato tutto il suo rammarico a un post pubblicato sul proprio profilo Facebook:

"Sono sorpresa, e anche amareggiata. Fa davvero molto male vedere Daniele De Rossi allontanato da Trigoria per la seconda volta. So quanto possa stare male ora. Non giudico le gestioni o scelte altrui, forse non sarebbe nemmeno giusto. Ma mi sento di dare tutto il mio supporto a un uomo che non è solo una bandiera di questo club. Ma è anche un professionista serio e preparato".

Conclude con un augurio al nuovo allenatore: "Il mio in bocca al lupo ora va a Ivan Juric, lo aspetta un compito non facile e io sarò sempre dalla parte di chi veste quei colori".