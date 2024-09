Roma, Dybala saluta De Rossi dopo l’esonero: "Il calcio è spesso ingiusto"

ROMA - "Mister, non sono stati molti mesi, ma sono stati sufficienti per trasmetterci tante cose a livello sportivo e umano. Il calcio è spesso ingiusto...grazie per tutto e ti auguro il meglio per il tuo futuro". Con queste parole sul proprio profilo Instagram, Paulo Dybala saluta Daniele De Rossi, esonerato dalla Roma dopo aver racimolato tre pareggi (doppio 0-0 a Cagliari e Torino, contro la Juve, e 1-1 al fotofinish a Marassi contro il Genoa nell'ultimo turno) e una sconfitta (ko 2-1 contro l'Empoli nell'unico match disputato fin qui all'Olimpico) nelle prime quattro giornate di campionato. A prendere il posto dell'ex centrocampista è Ivan Juric che, terminato il triennio al Torino , torna subito in panchina e già nel pomeriggio di ieri ha diretto il suo primo allenamento a Trigoria .

I numeri di Dybala con De Rossi

Con Daniele De Rossi in panchina, la Joya ha collezionato 1673 minuti distribuiti in 25 presenze totali. Anche se in questo avvio di campionato l'argentino non è riuscito a imporsi (impalpabile nei suoi 204 minuti in campo), nella seconda parte della scorsa stagione (DDL ha preso il posto di José Mourinho il 16 gennaio) ha messo a referto 10 reti e 4 assist tra Serie A (8 gol e 3 passaggi decisivi) ed Europa League (2 marcature e cross perfetto per la testa di Mancini nel gol-vittoria al Meazza contro il Milan nell'andata dei quarti di finale). Seppur breve, il passaggio di De Rossi a Trigoria come allenatore ha lasciato il segno in tutto il gruppo, Dybala compreso.