Lina Souloukou si dimette: Roma nel caos dopo l’esonero di De Rossi

Sempre più caos in casa Roma in un particolare e deludente avvio di stagione. Dopo il clamoroso esonero di De Rossi, con l'arrivo di Juric sulla panchina giallorossa, oggi sono arrivate le dimissioni dell'Amministratore Delegato Lina Souloukou. Lo ha annunciato la società capitolina con un comunicato sul sito ufficiale. Di ieri la notizia che la Souloukou era stata sottoposta a "misure di tutela" per via delle tensioni createsi intorno alla società dopo l'esonero di De Rossi.