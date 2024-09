Juric: "Roma, ho saputo di Lina mentre mangiavo. Zalewski? Da domani..."

Juric: "Squadra dispiaciuta per De Rossi"

Juric ha quindi raccontato il clima all'interno dello spogliatoio dopo questi giorni difficili: "Ho trovato i ragazzi estremamente dispiaciuti per l'esonero di De Rossi. Sono stati molto sinceri con me a dire che gli dispiaceva tanto. È una cosa che ho apprezzato perché a volte i giocatori nascondono queste cose, invece in loro si vedeva che erano tristi, che avevano dato tutto e che non erano riusciti a fare buoni risultati. In questi giorni penso che abbiamo lavorato bene, certi concetti loro possono applicarli senza problemi. Li hanno fatti specialmente l'anno scorso, per cui è importante fare prestazioni così, anche i giocatori fischiati riusciranno a cambiare la storia".