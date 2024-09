Caos Roma, la verità sulle dimissioni di Lina Souloukou: tutto parte da lontano

Roma, le ragioni dell'addio di Lina Souloukou

La decisione della manager greca, il cui contratto sarebbe scaduto il prossimo giugno, però non è solo figlia degli ultimi eventi, ma a quanto pare partirebbe da lontano. Il rapporto con la proprietà americana non più così solido, scalfito da alcune decisioni contestate e da ricercare probabilmente nei due casi estivi: quelli relativi alla gestione delle situazioni di Dybala e Zalewski. Una frattura, resa insanabile dagli striscioni offensivi e dalla minacce, soprattutto sui social, che avevano reso necessaria l’assegnazione di un servizio di protezione, soprattutto per tutelare i due figli di 3 e 8 anni della dirigente greca, scortati anche per raggiungere le rispettive scuole. In carica dall'aprile 2023, è stata la manager che ha guidato il taglio dei costi e, in accordo con la proprietà, gli esoneri di Mourinho prima e De Rossi poi.