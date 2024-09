Roma, Juric: "Dybala ha sentito un fastidio. Volevo fargli fare 70-80' ma..."

ROMA - "Abbiamo avuto momenti di grande calcio , anche lo stadio lo percepiva. Nel secondo tempo non ci hanno permesso di pressare, abbiamo subito poche occasioni ed è un grandissimo peccato per le situazioni nel primo tempo dove dovevamo essere più cinici e cattivi. Tante cose positive". Sono le parole, ai microfoni di Sky Sport, del neotecnico della Roma Ivan Juric dopo il match di Europa League pareggiato 1-1 all'Olimpico contro l'Athletic Bilbao : "Sul loro gol serviva un uomo in più sul secondo palo? C’erano Hermoso e Angelino, credo le posizioni fossero giuste . La devi prendere, perché sono quei dettagli che fanno la differenza".

Su Dybala e Saud

Poi, su Dybala, sostituito da Soulé per un problema fisico: "Ha sentito un leggero fastidio, vediamo domani come starà. Quindi non era una staffetta preventivata? No, non era una staffetta già pensata. A Dybala volevamo far fare circa 70/80 minuti e non ci siamo riusciti. Anche su Saud posso dire che deve migliorare e abituarsi. Abbiamo sviluppato molto il gioco in verticale? I primi dieci minuti c'è stata un po’ di mancanza di fiducia, poi li abbiamo messi sotto. Dovevamo fare più gol perché raramente passavano il centrocampo. Dispiace per il risultato, ma ho raccolto molte cose positive da queste prime due gare", conclude Juric.