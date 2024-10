Totti: “Sinner numero uno, sa quello che deve fare”. Su De Rossi e Juric...

Totti su De Rossi: "Hanno creato solo un caso"

"Se ho parlato con De Rossi? Siamo amici, con lui ci sentiamo spesso. Hanno creato un caso dicendo che lui parlava di cose interne a Trigoria, tutte chiacchiere, parlavamo di altro, anche di vita privata. Hanno amplificato la cosa e riferito di problemi tra me e lui, durante il percorso da allenatore" - ha spiegato Totti. Poi ha allargato il discorso sul momento che sta vivendo la squadra: "I fischi della tifoseria a Cristante e Pellegrini? Me li spiego con il fatto che quando le cose non vanno bene... Roma è particolare, se non hai il carattere giusto fai fatica. Stiamo parlando di due grandi giocatori che possono e faranno bene alla Roma, riconquistare la fiducia spetta solo a loro in campo". Poi su Juric: "È partito con il piede giusto, due vittorie e un pareggio. Roma è una piazza esigente. Speriamo che possa far bene, sia in campionato che nelle coppe". Infine su Fonseca ex allenatore giallorosso: "Per me parliamo di un grande allenatore. È riuscito a capovolgere la situazione dopo un brutto avvio ed è stato bravo". Sull'Inter: "Ha grandi prospettive e sicuramente arriverà sino alla fine. Lautaro è un punto di riferimento per tutti e i nerazzurri hanno bisogno di lui".

Gioca a FANTACUP! Parte il nuovo Fantacalcio®? di Tuttosport, scopri come funziona e iscriviti subito