Roma, evasione e plusvalenze: la Finanza accusa, il club risponde. Chinè dov'è?

Il Fisco bussa alla porta di Trigoria. Non bastavano le turbolenze di inizio stagione, ora la Roma deve fare i conti anche con la Guardia di Finanza. In ballo c'è una multa milionaria che rischia di essere consegnata in mano ai Friedkin dopo l'approfondita verifica delle Fiamme Gialle sui bilanci del club dal 2016 al 2021. E la contestazione amministrativa potrebbe essere pesantissima. Un altro caso plusvalenze rischia di abbattersi su un club di Serie A, un anno e mezzo dopo la condanna di dieci punti inflitta alla Juventus nella stagione 2022-2023, al termine dell'inchiesta Prisma. La Roma è chiamata oggi a dimostrare alcune operazioni che gli investigatori considerano irregolari, “dichiarazioni infedeli” che rischiano di colpire le casse giallorosse per un costo che oscilla tra i 17 fino a un massimo di 34 milioni .

La Guardia di Finanza contesta il mancato pagamento dell'Ires (l'imposta sui redditi delle società) per 19 milioni, in ballo ci sono presunti aggiustamenti di bilancio attraverso delle permute mascherate da compravendite reciproche (la stessa identica fattispecie contetstata alla Juve, poi penalizzata di 10 punti) e il ricorso in modo eccessivo alle svalutazioni. Sei operazioni nel mirino, la più celebre è quella che ha portato Leonardo Spinazzola alla Roma e Luca Pellegrini alla Juventus, ma il riferimento è anche a un deprezzamento del valore di otto calciatori: Dzeko, Diawara, Pedro, Pastore, Nzonzi, Peretti, Castan e H'maidat. Aggiustamenti contabili che avrebbero creato maggiori costi non deducibili per un totale di circa 80 milioni, sui quali la società dovrebbe pagare 19 milioni di Ires. Secondo quanto previsto dalle norme, le società che registrano perdite, come nel caso della Roma nel periodo tra il 2016 e il 2021, non pagano l’imposta sui redditi fino a quando non tornano in attivo. Ma i club restano comunque tenuti a pagare le sanzioni legate all’Ires, che possono variare dal 90% al 180% dell’importo dovuto.