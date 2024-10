Dybala out contro il Monza? Juric ha deciso... e anche l’Argentina

La Roma, reduce dalla brutta sconfitta contro l'Elfsborg , deve fare a meno di Dybala per la trasferta di Monza . L'attaccante argentino non è stato convocato da Juric insieme a Hummels , costretto ad alzare bandiera bianca per una sindrome influenzale che lo ha portato ad avere una febbre molto alta. Continua quindi la relazione difficile della Joya con il proprio fisico e per questo motivo dovrà rinunciare anche agli impegni con la nazionale argentina. Ma cosa ha subito la stella giallorossa?

Dybala non convocato: cosa è successo

L'argentino ha interrotto l'allenamento di rifinitura per un fastidio muscolare. Juric prima dell'ultimo allenamento era ottimista sul suo recupero, come ha rivelato in conferenza stampa, ma dopo l'ultima seduta è stato costretto a non inserirlo nei convocati. Anche l'Argentina farà a meno della Joya per i match di qualificazione al prossimo Mondiale contro Venezuela e Bolivia, come comunicato con un post sui social. La sosta per le nazionali potrà aiutare l'attaccante a recuperare al meglio ed evitare altre ricadute quando ci saranno impegni importanti e ravvicinati. Non solo Paulo, Scaloni dovrà rinunciare anche a Nico Gonzalez, infortunato nei primi minuti del match tra la Juventus e il Lipsia.